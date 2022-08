F1, Verstappen punta Ascari: l'olandere per il bis a Zandvoort

ROMA - Sarà il Gran Premio d'Olanda il palcoscenico del quattordicesimo appuntamento della Formula 1 2022. Aria di casa per Max Verstappen, che farà il suo ritorno in patria da campione del mondo e la marea oranje è pronta a invadere il circuito. Il pilota della Red Bull è reduce da due clamorose rimonte, che hanno fruttato altrettante vittorie in pista. Ora, per l'appuntamento olandese, Verstappen vuole il bis, per un trionfo che lo accosterebbe a James Hunt, Alberto Ascari, Alain Prost e Jack Brabham, tutti capaci di trionfare a Zandvoort per due volte. A quota tre vittorie troviamo invece Jackie Stewart e Niki Lauda, mentre il pilota con più vittorie in Olanda è Jim Clark (quattro).