F1, Verstappen: "In Olanda mi aspetto una Ferrari forte"

ROMA - Max Verstappen si prepara al Gran Premio d'Olanda , dove potrà riabbracciare i suoi tifosi da campione del mondo. Il pilota della Red Bull però ha gli occhi ben fissi sull'obiettivo da centrare nella quattordicesima tappa della Formula 1 e dice: " Ora dobbiamo soltanto finire le gare e conquistare punti . Dopo il successo del weekend di Spa, non vedo l’ora di affrontare il GP d’Olanda. La pista di Zandvoort richiede molta più deportanza a livello aerodinamico, quindi sarà più difficile per noi essere dominanti , mi aspetto che la Ferrari sarà forte". Sarà difficile tuttavia mettere da parte la componente emotiva, come racconta lo stesso Verstappen: "Naturalmente voglio un buon risultato, ma è importante segnare sempre dei punti, speriamo di poter fare un buon lavoro. Sarà bello avere la mia famiglia a sostenermi , mi godrò il weekend con tutti i tifosi, sarà davvero pazzesco”.

Perez in affanno

Zandvoort presenterà inoltre l'occasione a Sergio Perez per ridurre il distacco dal suo compagno di squadra, irresistibile in Belgio. Il messicano è infatti lontano dalla sua migliore forma e prima del weekend olandese dice: "È fantastico tornare a Zandvoort: è una pista molto impegnativa e speriamo di mantenere lo slancio che abbiamo avuto in Belgio. Analizzeremo tutto quello che è successo a Spa come squadra per vedere dove possiamo avvicinarci a Max, voglio assicurarmi che possiamo tornare più forti". Questo infine il pronostico di Perez sulla gara in Olanda: "Ho del lavoro da fare e voglio continuare a spingere, credo che questo circuito ci avvicinerà tutti, quindi sarà un weekend emozionante".