Gp Olanda, Verstappen: "Il gap non mi sorprende, ci manca una sessione"

ZANDVOORT - Falsa partenza per Max Verstappen nel Gp d'Olanda , quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha infatti incontrato delle difficoltà nel venerdì dedicato alle prove libere sul tracciato casalingo di Zandvoort, fermandosi in pista nel corso della prima sessione a causa di un problema alla vettura. Il campione del mondo in carica, tuttavia, non appare molto preoccupato, anzi è piuttosto ottimista in vista del sabato, in cui dovrà lottare per cercare di conquistare quella che sarebbe una preziosa pole position.

Max analizza il venerdì

"Il divario non mi stupisce. So che possiamo migliorare e lo faremo in vista della terza sessione di libere - ha messo in chiaro Verstappen, che poi ha aggiunto - Di fatto ci manca un'intera sessione. Con le gomme hard avevamo poco grip e nelle FP2 abbiamo avuto difficoltà a sistemare il bilanciamento. Non abbiamo potuto far altro che individuare i problemi, ma non intervenire efficacemente per risolverli". Obiettivo riscatto dunque per Max, solo ottavo nelle FP2 a quasi un secondo da Leclerc e Sainz.