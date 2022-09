F1, Verstappen in pole a Zandvoort: "Bel giro, pubblico pazzesco"

ZANDVOORT - Max Verstappen trova il giro perfetto e conquista la pole position nel Gp d'Olanda, quindicesimo appuntamento del mondiale di F1. Il pilota olandese della Red Bull si rende protagonista di un vero e proprio capolavoro che gli consente di precedere il rivale Charles Leclerc di appena 21 millesimi. "Si tratta di una pole veramente incredibile, specialmente dopo una giornata difficile come quella di ieri" ha spiegato Max. Il distacco con le Ferrari non è però rassicurante - basti pensare che tre piloti sono racchiusi in soli 92 millesimi - pertanto bisognerà tenere alta la guardi anche in gara.