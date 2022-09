F1, Perez: "Peccato per l'errore, proverò a rimontare"

ZANDVOORT - Sabato di qualifiche non facile per Sergio Perez. Mentre il suo compagno di squadra Max Verstappen festeggia una grande pole position, sui si lecca le ferite e rimugina sull'errore commesso. Il messicano della Red Bull scatterà dalla quinta posizione nel Gp d'Olanda in seguito a quanto accaduto nel Q3, dove ha messo la macchina nel muro. Un incidente che ha penalizzato le due Mercedes, determinate ad inisidare il poleman Verstappen, e che sicuramente non fa bene a Perez, ancora una volta in difficoltà, anche a livello psicologico.