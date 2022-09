F1 Gp Olanda, diretta gara: dove vederla in tv

ZANDVOORT - Al via il quindicesimo appuntamento della stagione di Formula 1, che vede in scena il Gran Premio d'Olanda. Si preannuncia una gara dalle emozioni molto intense, quella che si correrà sul circuito di casa di Max Verstappen, il quale partirà dalla pole position dopo aver battuto di un nulla Charles Leclerc in qualifica. Il via alla gara è in programma domenica 4 settembre alle ore 15 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita su TV8 dalle ore 18. La visione in streaming è disponibile su Sky Go.