F1, Hamilton: "Sarebbe fantastico lottare con i primi tre"

ZANDVOORT - Le qualifiche del Gp di Olanda di F1 ha restituito una Mercedes competitiva, con Lewis Hamilton che ha centrato la quarta posizione in vista della gara. Il britannico, infatti, senza giri di parole ha sottolineato: "In qualche modo siamo riusciti a chiudere il gap nel giro singolo. Non so il perché, ma spero che ciò si rifletta anche in gara. Sarebbe fantastico riuscire a mantenere il contatto con i tre davanti (Verstappen, Leclerc e Sainz, ndr)". Hamilton può anche recriminare per la bandiera gialla nell'ultimo giro che ne ha condizionato l'ultimo tentativo: "Mi stavo migliorando. Forse non sarebbe stato sufficiente per la pole, ma ero in lotta per la prima fila. Ad ogni modo siamo vicini e non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo dare il massimo".