F1, Wolff: "Abbiamo rischiato per ottenere la vittoria, ma non ha funzionato"

ROMA - Il Gran Premio d'Olanda non è andato come invece ci si aspettava nel box Mercedes. Lewis Hamilton e George Russell hanno tagliato il traguardo rispettivamente da quarto e da secondo e sfuma ancora la prima vittoria in questo 2022. Toto Wolff alla fine della gara consegna ai microfoni ufficiali della Formula 1 la sua analisi: "Prima di tutto, noi siamo lo sfogatoio per il pilota. È molto frustrante correre per la vittoria e poi venir mangiato". Il team radio di Hamilton è infatti stato molto duro a seguito del sorpasso subìto da Russell. Tutto nasce dalla scelta del box Mercedes di fermare entrambi i piloti in regime di virtual safety car. Spiega infatti l'austriaco: "Abbiamo corso dei rischi per la vittoria della gara. Alla fine non ha funzionato, ma preferirei correre il rischio di vincere la gara con Hamilton, piuttosto che finire secondo e terzo".