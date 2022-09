F1, Norris: "Non facile lottare con le Alpine, possono fare più strategia"

ROMA - Il Gran Premio d'Olanda ha significato un altro buco nell'acqua per la McLaren . Impegnato nella lotta per il quarto posto in classifica costruttori in Formula 1 con Alpine, il team di Woking perde ancora terreno e ora i punti con la scuderia francese sono 24. “ Una gara difficile - dice Lando Norris a fine gara - ma credo che sia stata una buona prestazione , abbiamo dato il massimo, penso che avessimo un buon ritmo . È dura lottare con entrambe le Alpine , che possono giocare molto di più con la strategia". Il britannico è infatti arrivato al traguardo dietro Fernando Alonso, che continua la sua serie positiva a punti dal Gran Premio di Spagna: "È stata dura, quindi sono contento di come siamo andati. La sesta posizione sarebbe stata comunque il massimo che avremmo potuto ottenere. Abbiamo perso qualche punto nei confronti di Alpine, ma al momento stanno ottenendo di più dalla loro macchina rispetto a noi ", ha poi concluso Norris.

Ricciardo verso Monza

Continua invece il blackout di Daniel Ricciardo, lontano parente della sua versione in Red Bull. L'australiano è finito penultimo davanti alla Williams di Latifi e afferma: "“Era prevedibile che sarebbe stata una domenica difficile per la posizione in cui siamo partiti e per le caratteristiche della pista. I primi giri non sono stati male. Penso che abbiamo guadagnato qualche posizione qua e là, ma partendo così indietro è difficile fare una grande gara. Con pista libera, mi è sembrato di avere un po’ di ritmo da sfruttare, ma non è durato a lungo. Guardiamo avanti a Monza e cercherò di ritrovare la magia dell’anno scorso”. Ricciardo, che non sarà più un pilota della McLaren al termine della stagione in corso, ha centrato proprio sul circuito lombardo la sua ultima vittoria in Formula 1.