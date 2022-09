F1, Verstappen ancora a secco a Monza: Senna e Lauda aspettano Leclerc

ROMA - Disputate le tappe in Belgio e Olanda la Formula 1 si prepara a un'altra classica: il Gran Premio d'Italia a Monza. Una tappa importante sia per le sorti dei due titoli mondiali, che per la storia della pista in sé, visto che quest'anno scattano i 100 anni dalla sua costruzione. E Max Verstappen, in forma smagliante dopo le quattro vittorie consecutive, cerca la sua prima sullo storico circuito brianzolo. Qui la Red Bull è stata capace di trionfare nel 2011 e nel 2013 con Sebastian Vettel, ma anche con l'AlphaTauri di Pierre Gasly nel 2020. Mentre Charles Leclerc, vincitore dell'edizione 2019, cerca il secondo successo per agganciare Ayrton Senna, Niki Lauda, Jackie Stewart e Fernando Alonso, tutti a quota due vittorie in questa pista iconica.