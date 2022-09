F1, a Monza ci sarà De Vries al posto di Vettel nelle libere 1

ROMA - Il Gran Premio d'Italia vedrà nella sua prima sessione di prove libere Nyck De Vries al posto di Sebastian Vettel alla guida della Aston Martin. Il 27enne olandese, campione del mondo in Formula 2 nel 2019 e in Formula E 2020/2021, ha commentato così questa decisione della scuderia di Silverstone: "Non vedo l'ora di guidare per l'Aston Martin, specialmente su un circuito leggendario come Monza. Sarà la mia terza sessione di FP1 della stagione con tre vetture diverse. Queste opportunità mi hanno dato una visione privilegiata di come funzionano e operano le vetture e le squadre di Formula 1. Spero di poter portare una nuova prospettiva al team e di poter intraprendere un programma che si rivelerà vantaggioso per entrambi".