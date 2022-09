Ferrari, l’invito di Domenicali: “Serve ritrovare la cazzimma rossa”

Fervono i lavori a Monza . In parte è il normale e intenso via vai del mercoledì, in parte si deve recuperare il tempo perso (tra ricorsi, sequestri e dissequestri) per allestire la Fan Zone , cui la Formula 1 del nuovo corso tiene in modo particolare. La festa del cent’anni ci sarà, in pista (ci si augura) e fuori. Stefano Domenicali , l’uomo al comando dell’intera Formula 1 , segue con attenzione quel che accade: «Parto da un esempio recente - spiega - ossia il GP di Zandvoort : in Olanda c’è stata attività in pista dal mattino alla sera, nonché intrattenimento e spettacoli in ogni area dell’ autodromo , per ogni tipo di spettatore. La strada da seguire è questa. In più, gli olandesi si sono rivelati attenti alla sostenibilità, che passa dall’uso di biocombustibili per i gruppi elettrogeni alla raccolta differenziata dei rifiuti. E sono un esempio anche per come i tifosi hanno raggiunto l’autodromo, in bicicletta. Non ovunque può essere così, ma un maggiore uso di mezzi pubblici e una mobilità più sostenibile sono obiettivi cui teniamo»

Monza celebra i 100 anni. Traguardo importante, pensiamo, anche per la Formula 1.



«Certamente. Ma importante soprattutto per l’automobilismo, lo sport e la cultura sportiva italiana Un momento di cui noi italiani dobbiamo essere fieri. Attraverso questi valori possiamo promuove il nostro Paese nel mondo».

C’è un “ma” sotteso nel suo ragionamento.

«La festa dei cent’anni e il racconto di come l’Italia è cambiata e migliorata è un grande momento. Però non si vive solo di storia. Io voglio complimentarmi per come si sta spendendo in prima persona il presidente dell’Aci, Sticchi Damiani. Però, quando si parla di Monza, ci sono tanti soggetti che hanno diritto di parola. Non entro nei tecnicismi, che nemmeno conosco fino in fondo. Ma gli investimenti previsti vanno fatti, il Covid è alle spalle, tanto che si torna ad avere il pienone. Le infrastrutture devono essere migliorate. Serve una visione comune, servono tempi certi. Ci vuole una pianificazione chiara».

La Fan Zone ci sarà, ma ridotta.

«Comprendo il momento di incertezza che attraversiamo, in vista delle elezioni. Però non si possono accettare compromessi che in altri Paesi non sarebbero accettati».

Esiste il rischio che il contratto in essere, che dura sino al 2025, possa essere rotto?

«E' un’eventualità alla quale non voglio nemmeno pensare. Però ogni anno si arriva con l’acqua alla gola, non si può continuare così, non devono prevalere logiche di corto respiro».