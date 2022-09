F1, Hamilton: "Domenica sconterò penalità e partirò dal fondo"

ROMA - Il Gran Premio d'Italia , sedicesimo fine settimana della Formula 1 , vedrà Lewis Hamilton partire dal fondo della griglia di partenza . In conferenza stampa piloti l'alfiere della Mercedes ha infatti annunciato: “Abbiamo compiuto tanti progressi riducendo il divario weekend dopo weekend. Non sappiamo come si comporterà la macchina questo fine settimana. Qui dovrò usare il quarto motore, quindi dovrò recuperare il più possibile partendo da dietro ".

Tutti i video di Formula 1

Le parole di Hamilton

Hamilton ha colto l'occasione anche per dare la sua opinione sull'Autodromo nazionale di Monza, che quest'anno compie 100 anni: "È una pista veloce, storica, unica nel suo tracciato e con un pubblico incredibile. È un ottimo circuito per i sorpassi, guidare qui è un brivido, è come galleggiare". "Sono grato delle vittorie ottenute qui. Non è un circuito semplice, ci vuole tanto lavoro e ci sono tante incognite”, ha poi concluso il britannico che sul circuito lombardo ha trionfato per ben cinque volte, al pari di Michael Schumacher.