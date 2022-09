F1, doppietta Ferrari a Monza nelle libere 1: Leclerc al comando davanti a Sainz

MONZA - Inizia con un uno-due Ferrari il Gran Premio d'Italia , sedicesimo appuntamento della Formula 1 . Nelle prove libere 1 è stato Charles Leclerc il più veloce con un tempo pari a 1:22.410 , davanti al compagno di squadra, Carlos Sainz , che domenica prenderà penalità insieme a Verstappen . In terza e quarta posizione invece le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.

La top 10

In quinta posizione si piazza invece la Red Bull di Max Verstappen, seguito dalle due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Ottavo Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri, che lascia alle sue spalle l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas. In decima posizione infine Daniel Ricciardo con la McLaren, con l'australiano che a Monza ha vinto la sua ultima gara in Formula 1 nella passata stagione.