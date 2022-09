F1, Sainz davanti a Verstappen nelle libere 2 a Monza: Leclerc terzo

La top 10

Quinta posizione per la Mercedes di George Russell, davanti all'altra RB18 di Sergio Perez. Solo settima posizione per Lewis Hamilton, che a Monza ha firmato cinque vittorie in carriera. Dietro il britannico, la Alpine di Esteban Ocon. Il francese ha preceduto Fernando Alonso, suo compagno di squadra in nona posizione. Mentre Alexander Albon (Williams) firma il decimo tempo assoluto sull'asfalto storico del Tempio della Velocità, che quest'anno compie 100 anni.