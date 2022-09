F1, Verstappen sulla Ferrari a Monza: "Sembra messa bene"

MONZA - Max Verstappen ha parlato dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio d'Italia, sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. L'olandese subirà una penalizzazione di cinque posizioni per la sostituzione del motore endotermico, partendo quindi più indietro nella gara di domenica. "La macchina è andata piuttosto bene - ha detto -. Abbiamo provato qualcosa nelle libere 1 e 2 per capire se si poteva fare qualcosa di meglio. Qualcuna ha funzionato, altre no. Abbiamo provato il passo gara, visto che avrò la penalità, però direi che è tutto abbastanza ok".