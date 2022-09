F1, Gp Italia: Verstappen davanti a Leclerc nelle libere 3, quarto Sainz

MONZA - E' di Max Verstappen il miglior tempo nelle prove libere 3 al Gran Premio d'Italia, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 Formula 1. L'olandese, sul circuito di Monza, firma il crono di 1:21.252 precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e l'altra Red Bull di Sergio Perez. Quarta piazza per l'altra Ferrari di Carlos Sainz, che partirà dal fondo della griglia per una penalizzazione, mentre la quinta posizione se la prende la Alpine di Fernando Alonso.