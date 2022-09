F1, Verstappen: "In partenza dovrò stare fuori dai guai"

MONZA - Max Verstappen ha parlato dopo le qualifiche al Gran Premio d'Italia, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 Formula 1. L'olandese ha chiuso con il secondo tempo, ma partirà quarto a causa della penalità per la sostituzione dell'ICE. "Siamo andati vicini alla pole, abbiamo scelto di avere più carico aerodinamico - ha detto -. Domani saremo forti, anche se partiremo piuttosto indietro. Mi sono divertito fin qui, sarà interessante vedere come andrà in gara. Io cercherò di restare fuori dai guai in partenza per poi andare avanti con la mia gara".