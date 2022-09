F1, Marko assicura: "A Monza la pressione sarà tutta sulla Ferrari"

MONZA - Vincere a Monza non sarà una passeggiata, ma la Ferrari ci proverà soprattutto con Charles Leclerc, che scatterà in pole position. In occasione del Gp d'Italia, sedicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1, l'avversario più pericoloso per la Rossa sarà ovviamente Max Verstappen, che però partirà settimo per via di una penalità. Sicuramente la vittoria sarà anche l'obiettivo del team della Red Bull, ma Helmut Marko mette le mani avanti, spostando l'attenzione sulla Ferrari.