F1, Verstappen: "Avremmo vinto anche senza Safety Car"

MONZA - E' Max Verstappen il vincitore del Gp d'Italia , sedicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull sale sul gradino più alto del podio e allunga ulteriormente in classifica generale. Nonostante partisse settimo, Verstappen è riuscito immediatamente a riportarsi al vertice e l'ha spuntata sul rivale Charles Leclerc in un finale condizionato anche dalla Safety Car. Max sfata dunque il tabù, trionfao in un Gran Premio che negli ultimi anni non gli aveva portato molta fortuna.

Le parole di Verstappen

"Oggi la Safety Car non ha fatto la differenza. Avremmo vinto lo stesso, avevamo una macchina più veloce" ha detto Verstappen ai microfoni di Sky Sport. L'olandese ha poi analizzato quanto accaduto in pista: "Grande gara per noi, eravamo veloci con ogni mescola, il degrado era buono e la macchina ottima. Siamo riusciti a controllare il vantaggio fino alla fine. Safety Car? Non siamo potuti ripartire, ma è stata una bella giornata per noi. La partenza è stata molto buona, sono riuscito a trovare ritmo rapidamente e portarmi secondo. Ci è voluto un po’ per salire sul podio qui a Monza ma ce l’abbiamo fatta" ha concluso Max.