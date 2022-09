F1, Hamilton fuori dalla lotta mondiale dopo 11 anni: è la prima volta nell'era ibrida

ROMA - Il Gran Premio d'Italia, in mezzo alle polemiche per la gestione della safety car, consegna a Lewis Hamilton un'amara verità: dopo undici anni è fuori dalla lotta al mondiale. I punti da Max Verstappen, dopo la sedicesima tappa della Formula 1, sono infatti diventati 167, una distanza incolmabile anche se il britannico dovesse arrivare primo in tutti i Gran Premi (compresa la gara sprint in Brasile) con tanto di giri veloci e ritiri da parte dell'olandese. Un verdetto negativo storico per Hamilton, che si ritrova così fuori dai giochi mondiali a sei gare dalla fine: non accadeva dal 2011, quando il pilota correva per la McLaren e non era ancora scattata l'era ibrida.