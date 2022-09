F1, la gioia De Vries: "Mi serviranno due giorni per realizzare"

ROMA - Debutto da sogno in Formula 1 per Nyck De Vries, che raccoglie i suoi primi punti nel Circus. Una domenica inaspettata per l'olandese che si è trovato all'ultimo momento a sostituire in Williams Alexander Albon, ricoverato per appendicite. Una volta calibrata la vettura, De Vries ha condotto il Gran Premio d'Italia rimanendo dietro a Pierre Gasly ed è arrivato nono alla bandiera a scacchi. "Sto sognando? Nona posizione al mio debutto in Formula 1!", ha scritto sui social De Vries, incredulo su quando successo a Monza.