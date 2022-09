F1, Albon esce dalla terapia intensiva: le dimissioni slittano a domani

ROMA - Il Gran Premio d'Italia di Formula 1 non lo ha visto in griglia per via dell'appendicite infiammata, ma c'è stata paura per Alexander Albon. L'intervento, infatti, ha avuto delle complicanze per il thailandese che, come si legge dalla nota diramata dalla scuderia, ha "sofferto di problemi anestetici post-operatori inaspettati" che hanno portato i medici a intubarlo e trasferirlo nella terapia intensiva dell'ospedale San Gerardo di Monza. Il pilota, tuttavia, ha trascorso tranquillamente la notte e questa mattina è stato reintegrato nel reparto ordinario, mentre le dimissioni dall'ospedale sono previste per domani.