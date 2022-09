F1, Glock: "La FIA a Monza ha rispettato le regole"

ROMA - “ Finché si tratta di una questione di sicurezza è la strada giusta da seguire , naturalmente il nostro cuore batte per le corse, e ci sarebbe piaciuto vederla fino alla fine, ma quando le regole sono quelle che sono, bisogna seguirle ”. È questo il commento di Timo Glock , ex pilota di Formula 1 , sul finale del Gran Premio d'Italia , terminato sotto regime di safety car. Un epilogo che non ha lasciato soddisfatti i tifosi, che si sono lamentati della gestione della FIA , ma che trova invece il plauso del tedesco ex Toyota.

I complimenti a De Vries

Un altro tema del Gran Premio d'Italia è stato il debutto di Nyck De Vries, che ha sostituito Alexander Albon. L'olandese è andato a punti al primo colpo su un circuito difficile come quello di Monza e Glock ha affermato: "L’ho tenuto d’occhio per tutta la gara, osservando come è salito in macchina e come non abbia percorso un metro con il serbatoio pieno. Ha evitato tutti alla partenza, e non ha mai fatto un long run con questa macchina". "L’ha gestita davvero molto bene. Non ho visto alcun errore, mi complimento con lui“, ha poi concluso Glock.