F1, Ricciardo: "Verstappen è diventato uomo nel 2018"

ROMA - Daniel Ricciardo ha parlato, in un'intervista ai microfoni di "Viaplay", dell'ex compagno di squadra Max Verstappen, con cui ha condiviso il box Red Bull in Formula 1 dal 2016 al 2018. Il pilota australiano, ha riconosciuto la grande crescita dell'attuale campione in carica, soprattutto dopo alcuni anni dove al talento si opponeva l'inesperienza. "Max aveva già dimostrato la sua velocità nel 2016 - ha detto -, se non prima, ma nel 2018 ricordo che nelle prime quattro o cinque gare ha avuto diversi incidenti e commesso molti errori ma ha trovato subito il modo di sistemare le cose ed è maturato molto".