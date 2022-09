Alex Zanardi torna a casa: dimesso dopo 76 giorni dall'ospedale di Vicenza

ROMA - Alex Zanardi torna a casa. L'ex pilota e campione paralimpico è stato dimesso dall'ospedale di Vicenza dopo un ricovero di 76 giorni. Zanardi era stato ricoverato in seguito a un incendio ai pannelli fotovoltaici della sua villa di Noventa Padovana, in provincia di Padova, che aveva compromesso il funzionamento dei macchinari di cui necessita per l'assistenza in casa. Due anni fa Zanardi era stato vittima di un brutto incidente durante un allenamento di hanbike, e da quel momento è iniziato un lungo percorso di recupero ancora in corso per l'ex pilota italiano.