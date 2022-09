F1, Vettel: "Fuori dal Circus potrei annoiarmi, si vedrà in quanto tempo"

ROMA - Dal 2023 la Formula 1 sarà orfana di Sebastian Vettel, che ha annunciato il suo ritiro . Il quattro volte iridato però lascia delle dichiarazioni ai canali ufficiali del Circus che lasciano intendere un suo possibile ritorno in un futuro non meglio precisato. "Mi sto allontanando da questo mondo e non ho preso in considerazione nulla per il momento. Ma sarà il tempo a dire come mi sentirò. Potrei annoiarmi lontano dalla Formula 1 e questo potrebbe accadere in tre mesi o fra tre anni ", ha infatti detto l'ex Ferrari, che verrà sostituito da Fernando Alonso, nuovo pilota Aston Martin.

La scelta di Vettel

Sempre in giro per il mondo per i Gran Premi e altri eventi, Vettel ha ora avvertito la necessità di fermarsi all'età di 35 anni. "Sono felice di poter dedicare più tempo ad altre cose, di vedere più frequentemente i bambini e la famiglia". I due anni all'Aston Martin non sono stati all'altezza dei suoi anni in Red Bull o in Ferrari. Viene così da chiedersi se sia stata la scelta giusta quella di firmare per il team di Lawrance Stroll. "Sono contento della mia decisione, anche se ora ci sono tanti 'se' e tanti 'ma'. Ci aspettavamo di essere più competitivi ma questa è stata un'opportunità che ho cercato di sfruttare al massimo", ha risposto Vettel per concludere, che saluta la Formula 1 dopo 17 stagioni.