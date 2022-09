F1, la FIA chiarisce su Herta: "Non ha abbastanza punti per la superlicenza"

ROMA - Si complica la strada che potrebbe portare Colton Herta in Formula 1 nella prossima stagione. La conferma arriva dalla FIA, che ha spiegato come i 32 punti accumulati fino a oggi non consentano allo statunitense di ottenere la superlicenza che gli garantirebbe di approdare il AlphaTauri al posto di Pierre Gasly, sempre più vicino ad Alpine. "Confermiamo che è stata effettuata un'indagine - si legge nel comunicato della FIA - che ha portato la Fia a ribadire che il pilota Colton Herta non ha il numero di punti richiesto per ottenere una superlicenza".