F1, Vasseur: "Adattamento e umiltà, ora tutti stimano Zhou "

ROMA - Con la riconferma di Guanyu Zhou l'Alfa Romeo presenta la propria line-up per il 2023. Se però a inizio stagione Valtteri Bottas era la garanzia, tutti si chiedevano quale impatto avrebbe avuto l'esordiente Zhou, primo pilota cinese in Formula 1. La prima stagione sta andando bene e le parole del team principal Frederic Vasseur confermano quanto di buono fatto finora da Zhou: “Non vedo l’ora di continuare a lavorare con Zhou. Fin dal primo giorno in squadra, nei test di Abu Dhabi dello scorso anno, mi ha impressionato per il suo approccio al lavoro, e questa è sempre una caratteristica molto positiva. Sapevamo che era veloce, ma il modo in cui si è adattato alla Formula 1 in così poco tempo è stata una delle migliori sorprese della nostra stagione", ha infatti evidenziato il francese.