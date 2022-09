F1, Wolff avvisa la Red Bull: "Anche in Williams volevano l'indipendenza"

Porsche, che peccato

Il team principal della Mercedes guarda con attenzione alle mosse dei rivali, che nel frattempo godranno ancora del supporto tecnico di Honda. "Sono curioso di sapere - ha aggiunto Wolff - come se la caveranno dal 2026 in poi". In Wolff resta però un pizzico di delusione nel non poter vedere un marchio così prestigioso come Porsche fare il proprio ingresso nel Circus. "Da uomo della Mercedes penso che sia un peccato non poter lottare con Porsche. Sarebbe stata un'ottima accoppiata, un grande marchio. Non conosco i motivi per cui sia saltato tutto, ma il loro accordo avrebbe aumentato l'attrattiva nei confronti del nostro sport", conclude poi Wolff che per il 2023 deve capire in che modo la Mercedes possa ritornare ai livelli degli scorsi anni.