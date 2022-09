F1, Albon rientra a Singapore: "Pista impegnativa, ma sono pronto"

ROMA - La Formula 1 riabbraccerà per il Gran Premio di Singapore Alexander Albon, che tornera al volante della sua Williams. In queste tre settimane dalla gara di Monza, prima della quale il thailandese è stato ricoverato per appendicite, il pilota di Formula 1 si è dedicato al pieno recupero. La sua degenza in ospedale si era infatti complicata a causa di alcuni problemi respiratori, che lo hanno portato ad essere addirittura intubato. Ora però Albon sta bene e afferma: "Vorrei solo ringraziare tutti per tutti i loro messaggi e il supporto. La mia preparazione per Singapore è stata un po' diversa dal normale. Non sto sottovalutando quanto sarà impegnativa questa sfida, ma non vedo l'ora di scendere in pista venerdì e tornare a guidare".