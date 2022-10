F1, Gp Singapore: Leclerc davanti a Verstappen nelle libere 3, terzo Sainz

SINGAPORE - E' di Charles Leclerc il miglior tempo nella terza sessione di prove libere al Gran Premio di Singapore, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco, sul circuito di Marina Bay, firma il crono di 1:57.782, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e l'altra Ferrari del compagno di squadra Carlos Sainz, rispettivamente in seconda e terza posizione. Quarta piazza per la Alpine di un ottimo Fernando Alonso, che si mette davanti a Sergio Perez.