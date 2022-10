F1, la FIA interviene sul caso Red Bull: "Valutazioni in corso, ma no a speculazioni"

SINGAPORE - La FIA interviene sul caso Red Bull con un comunicato che chiarsce lo stato delle cose a livello ufficiale, a un giorno dallo scoppio della questione che sta infiammando la Formula 1 . La scuderia di Milton Keynes, infatti, è accusata di aver sforato il budget cap, ovvero il tetto di spesa in cui un team deve rientrare. " Stiamo attualmente finalizzando la valutazione dei dati finanziari 2021 presentati da tutti i team di F1 - recita il comunicato -. Le presunte violazioni del Regolamento finanziario , se del caso, saranno trattate secondo la procedura formale prevista ".

La nota della FIA

"La FIA - si legge poi nella nota - rileva speculazioni e congetture significative e inventate in relazione a questo argomento ribadisce che la valutazione è in corso e che il giusto processo sarà seguito senza prendere in considerazione alcuna discussione esterna".