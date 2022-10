Il ritorno di Honda in F1: accordo esteso con Red Bull e AlphaTauri

ROMA - La Honda farà ritorno in Formula 1 tra pochi giorni. Dopo aver formalmente lasciato la Red Bull e l'AlphaTauri al termine della scorsa stagione, il costruttore giapponese farà una nuova apparizione in occasione del Gran Premio del Giappone, dopo aver annunciato il rinnovo della partnership con i due team per le prossime tre stagioni. "Siamo grati a Honda per averci fornito un motore così competitivo in questi anni e l’obiettivo resta quello di continuare a raccogliere più successi possibili - ha detto il team principal della Red Bull, Christian Horner -. Per rimarcare questa gratitudine, siamo felici di dare il bentornato al logo Honda, che sarà sul retro della nostra macchina da Suzuka in poi".