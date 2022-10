F1, Verstappen: "Non è stato un totale disastro, sabato si riparte da zero"

SUZUKA - Max Verstappen ha parlato dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio del Giappone , valevole per la diciottesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Il pilota olandese, sul circuito di Suzuka, si è preso il terzo tempo nella seconda sessione effettuata sul bagnato. "E' stato bello tornare a Suzuka, anche se mi sarebbe piaciuta una sessione più rappresentativa - le parole di Verstappen riportate da Sky Sport -. Comunque non è stato un totale disastro , ma in termini di conoscenza di passo sul bagnato è stato complicato".

Il commento di Verstappen

"Abbiamo gettato le basi per domenica, attendiamo sabato per capire quanto siamo veloci sull'asciutto - ha aggiunto Verstappen -. Si ripartirà da zero sabato, ma è così per tutti e non penso ci sarà una grande differenza in griglia".