F1, Hamilton dopo il venerdì di libere a Suzuka: "Giornata noiosa"

SUZUKA - Lewis Hamilton ha parlato dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio del Giappone, valevole per la diciottesima tappa Formula 1. Il pilota britannico ha analizzato le prime due sessioni sul circuito di Suzuka, caratterizzate da condizioni di bagnato soprattutto nelle FP2. "E' stata una giornata noiosa, in pista c'era tanto bagnato e tanta pioggia, così non abbiamo girato molto. Inoltre secondo le previsioni nel resto del weekend ci sarà asicutto - ha detto -. In generale comunqueè andata abbastanza bene, è stata una giornata tranquilla".