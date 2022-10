Verstappen sotto investigazione: cosa è successo con Norris, “fa cose pericolose”

SUZUKA - Paura per Max Verstappen e Lando Norris durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone , diciottesimo appuntamento della Formula 1 . I due piloti hanno rischiato l'incidente durante un tentativo del britannico, che si è trovato davanti la Red Bull dell'olandese a velocità contenuta, vedendosi costretto a sterzare sul prato per evitare il collega. I due piloti saranno ora ascoltati dai commissari . Ai microfoni di Sky Sport, Lando Norris ha poi commentato quanto successo: "Ha fatto qualcosa di pericoloso, ha cercato di difendersi contro di me, ma alla velocità con cui arrivavo era pericoloso. Io non ho fatto nulla di sbagliato, lui sì".

Binotto: "Manovrà rischiosa di Max"

"Stavo andando piuttosto piano, stavo cercando di scaldare le gomme che erano fredde - ha detto Verstappen dopo le qualifiche -. Abbiamo avuto un piccolo spavento, in quel momento Lando ha cercato di evitarmi ma per fortuna non è successo nulla". Anche il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha commentato l'episodi ai microfoni di Sky Sport: "Verstappen ha fatto una manovra rischiosa. In questi casi il regolamento parla di una reprimenda o di possibili penalità in griglia".