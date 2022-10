Ferrari, in Giappone altro scandalo Red Bull: Verstappen impunito dai giudici si prende la pole

ROMA - Non arriva alcuna penalità per Max Verstappen, protagonista di un pericoloso episodio con Lando Norris nelle qualifiche al Gran Premio del Giappone di Formula 1. L'olandese partirà quindi davanti a tutti nella gara di Suzuka, in prima fila assieme alla Ferrari di Charles Leclerc. Svanite le speranze del Cavallino e di Mattia Binotto di avanzare in pole position. La griglia di partenza resta dunque invariata alla vigilia della gara che vedrà Leclerc cominciare in prima fila al fianco del rivale e Carlos Sainz ad aprire la seconda fila dopo il terzo tempo in qualifica.