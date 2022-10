Dallo strategist Ferrari alle muso mask: a Suzuka l’amore F1 in Giappone

SUZUKA - La Formula 1 è sbarcata in Giappone dopo due anni di stop causa Covid. I piloti sono scesi in pista questo weekend per il diciottesimo Gran Premio della stagione, e con loro al circuito di Suzuka sono tornati i tifosi e gli appassionati del Circus. Tante le idee per cartelloni, striscioni e travestimenti portati sulle tribune dai fan giapponesi, come un tifoso della Ferrari che si candida a diventare "strategist" del Cavallino, oppure le due tifose che sono giunte a Suzuka con delle mascherine che riproducono il muso delle monoposto.