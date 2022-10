F1, il saluto di Vettel al Giappone: "Arigato, Suzuka"

SUZUKA - "Arigato gozaimazu Suzuka, thank you, I will miss this place ". Così Sebastian Vettel ha voluto salutare il circuito di Suzuka durante le qualifiche al Gran Premio del Giappone , diciottesimo appuntamento stagionale della Formula 1. "Grazie Suzuka, mi mancherà questo posto", ha detto il tedesco di Aston Martin in un team radio durante la sua ultima qualifica sul circuito nipponico, a poche gare dal suo addio definitivo al Circus come pilota.

Le parole di Vettel

Vettel ha poi parlato anche dopo le qualifiche: "Qui è molto più divertente che negli altri circuiti, voglio dire, le auto e le velocità sono fantastiche, ma in questo posto ci si sente vivi - le sue parole -. Mi sono divertito molto in questi anni e oggi ho avuto una giornata meravigliosa. Vedremo cosa riusciremo a fare domani, ma sono molto contento di oggi. Allo stesso tempo, sono un po’ triste perché è l’ultima volta che affronto questa pista in assetto da qualifica. Non mi importa se domani pioverà: non posso influenzare il meteo, ma credo che il bagnato sarebbe meglio per noi. Comunque oggi abbiamo avuto un’ottima giornata e penso che possiamo fare la differenza gestendo le gomme a prescindere dalle condizioni atmosferiche.Giri come questo mi fanno sentire triste per aver lasciato la F1".