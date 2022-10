Verstappen campione del mondo a Suzuka! Penalità Leclerc, 3° dietro Perez

SUZUKA - Max Verstappen si prende la vittoria in Giappone ed è ufficialmente campione del mondo. L'olandese trionfa davanti a Sergio Perez e Charles Leclerc , che viene penalizzato di 5 secondi per essere uscito di pista nella penultima curva, in una gara partita estremamente in ritardo per via delle condizioni di pioggia. L'appuntamento è scattato solo per qualche giro, prima di essere fermato dalla bandiera rossa, con le polemiche per il trattore passato a fianco di Pierre Gasly . Per Carlos Sainz la gara è finita quasi subito, avendo perso il controllo della sua monoposto senza conseguenze fisiche.

Gli applausi di Domenicali

Così il Ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, si è espresso sul titolo mondiale dell'olandese: “Congratulazioni a Max Verstappen e alla Red Bull per aver conquistato il campionato piloti per il 2022. Max ha guidato in modo incredibile per tutta la stagione, senza errori, e ha mostrato ancora una volta al mondo quanto sia un talento straordinario. Charles, Sergio, George, Lewis e Carlos combatteranno fino alla fine per entrare nei primi tre e non vediamo l'ora che arrivino le prossime gare”.

La spiegazione della Fia

La Federazione internazionale ha spiegato il meccanismo dei punti pieni che ha permesso la vittoria del titolo a Verstappen: "Le regole relative all'assegnazione dei punti ridotti (articolo 6.5) si applicano solo in caso di sospensione della gara che non può essere ripresa, e quindi vengono assegnati punti pieni e Max Verstappen è Campione del Mondo".

Le parole di Verstappen

“Sono felice abbiamo potuto correre alla fine. Pioveva forte ed era difficile guidare, ma per fortuna abbiamo fatto un buon numero di giri e la macchina volava, anche in condizioni di gomme intermedie. Sono molto contento di aver vinto qui e di vedere i tifosi che sono rimasti sugli spalti. Alla fine stava facendo buio, ma sono davvero contento di aver potuto correre. Titolo? Vincerlo qui è incredibile”.

Il commento di Perez

"E' stata una sfida frenetica con Leclerc. Abbiamo lottato con grande durezza ed è stata una bella battaglia. Ho provato a passare alla fine, lui ha avuto un bloccaggio e mi ha chiuso un po’ duramente. Ho cercato di andare all’esterno ma poi lui è rientrato. Credo che la penalità per lui sia giusta. Grande giornata per il nostro team, Max oggi diventa campione ed è bello per la squadra. Dobbiamo continuare di slancio fino alla fine della stagione”.

I piazzamenti a Suzuka

Max Verstappen (Red Bull) Sergio Perez (Red Bull) +27.066 Charles Leclerc (Ferrari) +31.763* Esteban Ocon (Alpine) +39.685 Lewis Hamilton (Mercedes) +40.326 Sebastian Vettel (Aston Martin) Fernando Alonso (Alpine) George Russell (Mercedes) Nicholas Latifi (Williams) Lando Norris (McLaren) Daniel Ricciardo (McLaren) Lance Stroll (Aston Martin) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Kevin Magnussen (Haas) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Pierre Gasly (AlphaTauri) Mick Schumacher (Haas)

OUT

Carlos Sainz (Ferrari)

Alexander Albon (Williams)