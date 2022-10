Fia, a Suzuka un epilogo che nuoce alla Formula 1

TORINO - Era tutta colpa di Michael Masi. Oh, quanto piacerebbe alla Formula 1 poter pronunciare questa frase... Invece no, l’ex direttore di gara australiano è tornato a casa e i suoi successori continuano, per così dire, nel solco tracciato da lui. Anzi, peggio. Ne è un esempio la pessima gestione della gara in Giappone, alcune decisioni che hanno suscitato perplessità, l’epilogo che premia Verstappen con il secondo titolo mondiale. Sia chiaro, Max ha meritato e se non avesse vinto a Suzuka l’avrebbe fatto a Austin. Comunque l’avrebbe fatto, visto il vantaggio enorme. Ma ieri ha vinto perché a Leclerc sono stati comminati 5 secondi di penalità in quanto, durante il suo duello con Perez, ha tagliato una chicane e - secondo i giudici - ha tratto un vantaggio. C’è voluta una manciata di secondo per decidere, contro le tre ore di Singapore. Ridicolo e, nei confronti del pubblico, anche un po’ offensivo. Tra l’altro, in quel frangente, Leclerc non ha tratto nessun vantaggio. Tanto che Perez, il presunto danneggiato, nemmeno se n’è lamentato via radio, sottolineando un’altra potenziale infrazione del ferrarista (non c’era nemmeno questa, ma i piloti ci provano sempre). Detto per inciso: a Singapore era stata avvantaggiata la Red Bull e svantaggiata la Ferrari. Ieri anche: è solo un caso? Probabilmente sì.