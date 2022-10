F1, Vettel: "Ringrazio i tifosi giapponesi, è stato un fine settimana da sogno"

SUZUKA - L'ultima volta di Sebastian Vettel in Giappone si chiude con uno splendido sesto posto ottenuto nel GP di Suzuka, gara che ha permesso a Max Verstappen di festeggiare il secondo titolo iridato consecutivo. Per il tedesco decisiva l'intuizione di montare per primo le gomme intermedie, scelta che gli ha poi permesso di centrare per la seconda volta consecutiva in zona punta dopo Marina Bay e aggiudicarsi anche il premio di "Driver of the Day". "Ovviamente è stato un peccato aver potuto essere in pista solo per metà gara – spiega Vettel – ma almeno le persone hanno avuto potuto la possibilità di vederci. Ho fatto un’ottima partenza, ma poi mi sono scontrato subito con un’altra vettura alla prima curva. Non sono sicuro se fosse aquaplaning o ho commesso un errore, ma poi mi sono ritrovato ultimo. Quando la gara è ripartita, abbiamo preso la decisione di fare subito il pit stop per le intermedie e la scelta si è rivelata giusta".