F1, Vettel: "Non mi pento di aver scelto Aston Martin"

ROMA - Sebastian Vettel ha parlato in un'intervista ai canali ufficiali di Aston Martin delle due stagioni passate con la scuderia britannica in Formula 1. Il tedesco ex Ferrari, nonostante i risultati non brillanti, non si è detto pentito della scelta fatta ormai due anni fa. "Non sto puntando il dito, dicendo che abbiamo fatto un cattivo lavoro - ha detto -. Sono solo realista. Avevamo grandi speranze, ma non ci siamo riusciti. Non mi pento affatto di aver fatto questa scelta.Non credo che siano stati due anni inutili, anche se i risultati e i punti conquistati non sono stati così utili o come speravamo. Mi è piaciuto molto lavorare con la squadra, conoscere persone diverse e approcci diversi".