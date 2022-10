F1, Budget Cap Red Bull. Marko e la paura mondiale sul titolo Verstappen: "Assurdo!"

ROMA - In F1 non tende a placarsi il caos riguardante la questione Budget Cap dopo il verdetto emesso dalla Fia lo scorso lunedì. Una procedurale per l’Aston Martin e uno sforamento del tetto da parte della Red Bull, con la scuderia di Milton Keynes accusata di di un superamento del cost cap inferiore al 5%, con la Mercedes che invoca pene più severe fino all'annullamento del titolo vinto da Max Verstappen nel 2021. Una decisione che avrebbe dell'assurdo per Helmut Marko. "Non voglio dire troppo – ha dichiarato Marko a F1 Insider – ma noi crediamo ancora di non aver infranto la regola del cost cap. Le discussioni con la FIA sono in corso, vediamo cosa ne uscirà fuori".