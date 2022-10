GP in Sudafrica, idea Soweto. Mentre la Fia ancora riflette sul budget cap

TORINO - Una gara in Africa, probabilmente in Sudafrica, a Soweto (nei pressi di Johannesburg ) e non a Kyalami. Potrebbe disputarsi nel ‘24, anche se la squadra di Stefano Domenicali l’avrebbe voluta già il prossimo anno. È la prova provata della velocità a cui si muove la società che organizza il Mondiale, che stride ancora più con la lentezza della Fia. A Parigi stanno ancora pensando a come uscire dal problema di punire da Red Bull; a Londra progettano di espandere gli orizzonti del Mondiale.

La polpetta avvelenata

Certo, la questione del budget cap violato cap è una specie di polpetta avvelenata anche per i federali, dal momento che in Formula 1 sono le squadre che concorrono a scrivere norme e regolamenti (e dunque tutti hanno una parte di responsabilità nel fatto che non si conosca l’entità dell’infrazione della Red Bull e che, salvo colpi di scena, non la si saprà nemmeno in futuro; così come ce l’hanno nel fatto che non sia mai stato chiarito bene in quale pena incorra che spende più del lecito). Comunque, si attendono sviluppi.

Tradizione motoristica

Torniamo allora al GP in Sudafrica, Paese che ha una lunga tradizione motoristica, interrotta negli Anni ‘90 a causa dell’apartheid. Oggi esistono le condizioni per poter riportare le corse nel Paese. La novità più eclatante è che si correrebbe su un circuito cittadino presso il quartiere fieristico di Soweto, a sud di Johannesburg, vicino allo stadio del calcio (che ospitò partite e cerimonie del Mondiale 2010. L’idea di correre su piste cittadine piace molto in Formula 1. Ai circuiti cittadini storici (Montecarlo in primis) si sono via via aggiunti Singapore, Baku, Gedda, Miami (anche qui attorno a uno stadio). Pure Sochi (in Russia, annullato per le note vicende belliche) era cittadino (e sfruttava alcuni impianti delle Olimpiadi invernali del 2014). E ora si avvicina Soweto.