F1, Verstappen re del bagnato, solo 3 grandi campioni meglio di lui nella storia

ROMA - Max Verstappen è nella storia della Formula 1:, con la vittoria nel GP del Giappone, l'olandese ha conquistato il suo secondo titolo di campione del mondo. Una gara magica, vinta sotto il diluvio di Suzuka: proprio questa capacità dell'olandese di domanire sul bagnato ha permesso al pilota della Red Bull di entrare nella storia della Formula 1. In Giappone non solo ha vinto il titolo e raggiunto Fernando Alonso come numero di vittorie in Formula 1, a quota 32, ma ha anche conquistato il quarto successo in una gara bagnata dopo Germania 2019, Imola 2021 e Imola 2022, un risultato che lo pone al quinto posto di una speciale classifica, quella dei piloti che negli ultimi 40 anni hanno vinto di più sotto la pioggia.