F1, Verstappen e la clamorosa rivelazione sul futuro

ROMA - Max Vertstappen ha aggiunto in bacheca il secondo titolo iridato consecutivo in F1, ma la mente dell'olandese è già rivolta verso il futuro. "Potrei avere una carriera molto lunga, ma non mi vedo in pista fino a quarant'anni - ha spiegato a Sky Sport -. Ci sono altre cose che vorrei fare. Per ora mi diverto molto e vorrei essere competitivo ancora per qualche anno, anche perché ho un contratto fino al 2028. Dopodiché vedremo come andranno le cose. Forse farò qualche esperienza nel mondo del motorsport, perché è importante fare anche altre esperienze".