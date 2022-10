F1, la rivelazione di Ben Sulayem sul futuro di Porsche

ROMA - Le parole di Ben Sulayem suonano come qualcosa più di una conferma. Anche il numero uno della Fia ha ribadito nel corso del terzo Consiglio Mondiale del 2022 come la Porsche punti a rientrare nel Circus, anche se solo da motorista, seguendo l'esempio dell'Audi. Per volontà del duo Horner-Marko è saltato con la Red Bull un accordo che sembrava fatto, ed ora la casa di Stoccarda sta valutando diverse possibilità per competere in F1, con la McLaren - secondo gli addetti ai lavori - favorita numero uno anche in virtù degli ottimi rapporti con il team principal Andreas Seidl.