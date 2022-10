Follie in F1: GP Usa, Ricciardo accredita il cavallo!

AUSTIN - Daniel Ricciardo è senza dubbio uno dei personaggi più particolari della Formula 1. L'australiano, infatti, è conosciuto, oltre che per le sue doti in pista, anche per i suoi comportamenti stravaganti; l'ultima prova il pilota McLaren l'ha data ad Austin quando, vestito con cappello da cowboy e maglia a stelle e strisce, ha deciso di riservare un trattamento speciale a un cavallo, ribattezzato "Horsey McHorse", con il quale non solo è entrato nel paddock del circuito, ma al quale ha anche fatto un accredito per essere ironicamente in regola con le norme che gestiscono gli inviti agli ospiti nei box di F1.